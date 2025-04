Le jeudi 1er mai, férié et chômé

La journée du 1er mai 2025, est déclarée fériée, chômée et payée Bénin, selon un communiqué du Ministre du Travail et de la Fonction publique.

Le Ministre du Travail et de la Fonction publique rappelle dans un communiqué rendu public en date du 28 avril 2025 que conformément aux dispositions de la loi numéro 90-019 du 27 juillet 1990, la journée du jeudi 1er mai 2024, celle de la Fête du Travail, est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l’étendue du territoire national.

Par conséquent, les banques et leurs agences travailleront en journée continue le mercredi 30 avril 2025.

Akpédjé Ayosso

28 avril 2025 par ,