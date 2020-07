Le groupe Banyan Tree retenu pour construire la Marina de Ouidah

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres ce mercredi 22 juillet 2020, une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage en vue de la conception et du développement du Complexe hôtelier de la Marina près de la Porte du non-retour à Djègbadji, dans la commune de Ouidah.

La réalisation de cette infrastructure selon le gouvernement, contribuera à développer l’offre touristique du Bénin en général et celle de la ville de Ouidah en particulier. Le complexe à réaliser comprend un théâtre de verdure pour la fête des religions endogènes et diverses manifestations culturelles ; un parking paysager de 350 places ; des jardins du souvenir ; l’esplanade touristique avec restaurants, bars et sites de divertissement ; la reconstitution historique d’un bateau négrier ; une zone hôtelière d’environ 130 lits ; la promenade flottante sur la lagune ; et un jardin de recueillement.

Au regard du niveau d’avancement des études du projet, le recours à l’expertise d’un bureau spécialisé dans les démarches qualité et sécurité, dans le respect des normes légales, techniques et environnementales est nécessaire, renseigne le Conseil des ministres.

La société britannique Halcyon Hospitality Advisors, réputée en la matière, a été identifiée pour la conduite de la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage du Complexe hôtelier que développera le GroupeBANYAN TREE.

