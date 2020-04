En prélude à la campagne électorale pour les élections communales et municipales de 2020 qui sera fortement médiatique, le gouvernement a décidé en Conseil des ministres ce mercredi 22 avril, de réquisitionner des plages horaires de radios et télévisions.

Cette décision a été prise en raison du contexte de la pandémie du Coronavirus dans lequel cette campagne va se dérouler.

Suivant le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome (CENA), la campagne pour les élections communales et municipales du 17 mai 2020 démarre le 02 mai prochain, et prendra fin le 15 mai à minuit.

Selon les chiffres officiels du gouvernement, le Bénin compte 54 cas confirmés dont 27 guéris, 26 sous traitement et 01 décès.

F. A. A.

22 avril 2020 par