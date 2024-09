Le gouvernement réduit le coût du kit de traitement des dialysés

Le gouvernement béninois a annoncé, mercredi 18 septembre 2024, en Conseil des ministres, un projet de décret portant exonération des droits et taxes de douane sur les intrants composant les kits de dialyse.

« La prise en charge de la dialyse nécessite des ressources importantes impliquant l’intervention de l’Etat aussi bien que la participation des patients », informe le Conseil des ministres. Le gouvernement béninois souligne que dans le but d’étendre l’offre de soins aux dialysés et la rapprocher des populations à l’intérieur du pays, de nouvelles unités de dialyse ont été mises en place à Porto-Novo et à Abomey. Celles de Cotonou et de Parakou ont été renforcées par l’acquisition de 57 nouveaux générateurs de dialyse et d’équipements divers.

La même source renseigne que la Société béninoise d’Approvisionnement en Produits pharmaceutiques a développé un modèle d’acquisition des intrants qui permet de renforcer la disponibilité des kits et d’en réduire le coût.

Tenant compte des contraintes auxquelles font face les patients, le Conseil a décidé d’exonérer tous les intrants entrant dans la composition des kits, de droits et taxes de douanes, afin de réduire davantage le coût du kit et de faciliter le bénéfice du traitement aux patients.

A.A.A

18 septembre 2024 par ,