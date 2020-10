Le gouvernement prévient les conflits entre agriculteurs et éleveurs

Le gouvernement a adopté ce mercredi en conseil des ministres le décret portant institution du Comité national de gestion et de sécurisation des pâturages.

Le Comité a pour mission de mettre en œuvre le plan national d’orientation et de développement des activités pastorales.

« Préparer, mettre en œuvre et suivre les activités de gestion du pâturage, prévenir les conflits entre éleveurs et agriculteurs, participer au règlement diligent des conflits éventuels ». Tels sont, entre autres, les missions confiées au Comité national de gestion et de sécurisation des pâturages.

Le Comité est institué à travers un décret pris mercredi 14 Octobre 2020 en conseil des ministres. Le gouvernement entend réorganiser le modèle d’élevage en contenant les mouvements des bêtes dans les communes et les départements.

Le conseil a révélé que « les activités de transhumance, tel qu’elles se déroulent, sont sources de conflits permanents entre les éleveurs et les agriculteurs, avec des conséquences souvent dramatiques ». C’est dans la perspective de préserver la sécurité et de leurs biens que le gouvernement a pris le décret.

Le Comité national de gestion et de sécurisation des pâturages aura ses démembrements dans les communes et les départements. Il est doté également d’un sous-comité technique qu’il l’aidera dans la mise en œuvre du plan national d’orientation et de développement des activités pastorales.

Le conseil a donné des instructions aux ministres associés à la mise en place pour que le Comité national de gestion et de sécurisation des pâturages commence sa mission au plus tôt.

M. M.

14 octobre 2020 par