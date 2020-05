Dans le cadre de la riposte à la pandémie du Coronavirus, le gouvernement béninois a décidé de prendre en charge les impayés des factures d’eau des établissements scolaires dont les polices d’abonnement ont été suspendues pour défaut de paiement par la Société nationale des eaux du Bénin (SONEB).

Avec la reprise des cours lundi dernier, notamment au niveau des écoles et collèges publics, l’état des lieux a révélé qu’un grand nombre d’établissements scolaires sont en situation de défaut de paiement de factures de consommation d’eau accumulées sur plusieurs années, tant en milieu urbain qu’en milieu rural.

Selon les statistiques publiées par le gouvernement, 1104 polices d’abonnement souscrites par les écoles primaires au réseau de la SONEB ont été dénombrées, et 175 résiliées et suspendues de la fourniture d’eau potable depuis plusieurs années.

Au niveau des établissements d’enseignement secondaires, 22 polices d’abonnement ont été résiliées sur 260, toutes en situation de défaut de paiement, souligne le compte rendu du Conseil des ministres.

Or le gouvernement au cours des trois dernières années a pourtant libéré entièrement les subventions de fonctionnement desdits établissements qui devraient servir entre autres, au paiement desdites factures.

F. A. A.

13 mai 2020 par