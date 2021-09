Le gouvernement prend des dispositions urgentes

Après la détection des foyers de grippe aviaire dans les communes de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi, le gouvernement béninois a pris des dispositions urgentes ce mercredi 1er septembre en Conseil des ministres.

La grippe aviaire a été récemment identifiée dans des exploitations avicoles situées dans les communes de Sèmè-Podji et d’Abomey-Calavi. « Comme il est indiqué en pareille situation, des actions urgentes doivent être entreprises afin d’atténuer les chocs ressentis par les aviculteurs, d’apaiser les communautés victimes, d’endiguer les foyers identifiés et de favoriser la prise en charge médicale des cas contacts », informe le Conseil des ministres.

Le Conseil a autorisé l’acquisition et la mise en place des matériels d’abattage, d’incinération et de désinfection. « Il sera procédé au renforcement de la surveillance épidémiologique passive et active ainsi qu’à la sensibilisation des acteurs directs et indirects de la filière avicole et, plus généralement, de l’ensemble de la population », ajoute le Compte rendu.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche est chargé d’assurer un suivi régulier de la situation en vue de la contenir.

A.A.A

1er septembre 2021 par ,