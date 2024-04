Le gouvernement invité à se prononcer sur la répression pour non-port de casque

Des députés de l’opposition interpellent le gouvernement béninois sur l’opération de répression pour non-port de casque. C’est à travers une question d’actualité déposée ce lundi 15 avril 2024 au secrétariat du particulier du président de l’Assemblée nationale.

Les députés veulent en savoir plus sur la répression contre le non port de casque entamée depuis 2024. 11 députés du parti ‘’Les Démocrates’’ ont noté que cette répression se fait avec « beaucoup de brutalité, d’abus divers sur les paisibles populations ». Les signataires de la question d’actualité ont évoqué le cas récent survenu dans le village de Didapoumbor dans le 3ème Arrondissement de la commune de Natitingou, le 12 avril 2024 où un compatriote a été roué de coups de bottes par les éléments de la police républicaine. Selon ces députés, à l’allure de cette mesure répressive, il est à craindre des ripostes violentes de la part des populations, ce qui risque de créer « des fractures sociales, de mettre à mal notre vivre-ensemble sans oublier les conséquences économiques et sociales que cela pourrait engendrer ». Le gouvernement béninois est invité à répondre à 9 questions.

1. Quelle est la finalité réelle de l’obligation de port de casque à l’égard des abus commis par les agents de la police lors des opérations ?

2. La dénonciation par tous les moyens contre des bavures policières ou d’atteinte des droits humains en lieux publics est-elle une infraction ?

3. Pour quelles raisons l’auteur de la vidéo ayant montré ces scènes de violences policières à Didapoumbor a été arrêté et gardé ?

4. Les exactions commises par les agents de la police dans le cadre du contrôle de l’obligation de port de casque répondent-elles à des consignes données particulières par la hiérarchie policière ?

5. Quelles sont les dispositions prises par le gouvernement afin que les contrevenants très éloignés des centres ville, paient leurs amendes de façon sécurisée au trésor public ?

6. Pour quelles raisons la répression ne pourrait pas se limiter dans les milieux urbains notamment les chefs-lieux de commune et d’arrondissement où la mise en œuvre pourrait être plus aisée et surtout en raison de plusieurs abus de tout genre commis par les forces de l’ordre sur les populations rurales ?

7. La répression dans le village de Didapoumbor dans le 3 Arrondissement de la commune de Natitingou, un village à habitats dispersés où l’usager a déjà garé chez lui, répond à quelles dispositions de la loi ?

8. Quelles sont les mesures disciplinaires voire pénales qui ont été prises contre cette horde de policiers qui ont appliqué ce vendredi 12 avril 2024 à Didapoumbor contre ce paisible citoyen ?

9. Que prévoit le gouvernement pour éviter de telles situations ou mieux, pour prévenir d’éventuelles révoltes des populations ?

