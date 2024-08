Le gouvernement interpellé sur le ‘’taux élevé’’ de décès de détenus

Amnesty International dans son dernier rapport a alerté sur le nombre de décès de prisonniers enregistré sur la période de janvier 2023 à juillet 2023. Selon le rapport de l’organisation, 46 détenus seraient morts dans 04 prions au Bénin, sur les 11 maisons d’arrêt que compte le pays. Préoccupés, les députés de la minorité parlementaire ont interpellé le gouvernement.

Les députés de l’opposition veulent avoir des explications du gouvernement par rapport au nombre de décès enregistré dans les prisons au Bénin ces dernières années. A travers une série de questions, ils souhaitent avoir la confirmation du Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation sur les chiffres publiés par Amnesty International dans son dernier rapport. Selon ces chiffres, 46 détenus seraient morts dans 04 prisons sur les 11 que compte le Bénin. Les parlementaires souhaitent avoir les explications de l’exécutif béninois sur ‘’le nombre élevé’’ de décès de détenus, et les chiffres à la date du 1er août 2024, les dispositions prises par le gouvernement pour améliorer les conditions de détention.

Lire les questions adressées au gouvernement

1-Le Garde des Sceaux, ministre de la justice et de la législation confirme-t-il l’information selon laquelle 46 détenus sont morts entre janvier et juillet 2023 ?

2-Quelles justifications le gouvernement donne face à ce taux élevé de cas de décès de détenus au cours de la période de janvier à juillet 2023 ?

3-De juillet 2023 au 1er août 2024, date de publication du rapport par Amnesty International, combien de détenus sont déjà décédés dans les 11 prisons que compte le Bénin ?

4-Selon Amnesty International, des soins seraient refusés à des détenus par le personnel infirmier ou administratif, y compris en cas d’urgence. Pourquoi ? N’ont-ils pas droit ?

5-L’accès aux soins des détenus serait-il sélectif ?

6-Existe-t-il un personnel médical adéquat au service des détenus dans chacune des 11 maisons d’arrêts du Bénin ?

7-Quelles sont les dispositions prises par les autorités béninoises pour améliorer les conditions de détention dans les 11 prions du Bénin et se conformer aux normes internationales relatives au traitement des détenus en matière de droits humains ?

