Le gouvernement en congés de deux semaines

Les congés de fête démarrent pour le Président de la République Patrice Talon et les ministres membres du gouvernement à l’issue du Conseil des ministres de ce mercredi 22 décembre 2021.

Le Gouvernement et son chef sont en repos de deux semaines à partir du mercredi 22 décembre 2021. Ces congés qui interviennent à quelques jours des fêtes de fin d’année permettront au Président de la République Patrice Talon et aux ministres de reprendre des forces après de longs mois de travail.

La reprise est prévue le 03 janvier 2022 pour l’équipe gouvernementale.

M. M.

22 décembre 2021 par