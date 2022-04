Le gouvernement créée un Comité pour promouvoir l’élevage

Le décret portant création, attributions et composition Comité d’orientation pour le développement de l’élevage a été pris en Conseil des ministres, ce mercredi 06 avril 2022.

Le gouvernement a décidé de renforcer les différentes initiatives de promotion de l’élevage pour atteindre plus de résultats. Selon le Conseil des ministres de ce mercredi 06 avril 2022, cela passe par l’effectivité d’un cadre stratégique de réflexion pour prendre en charge, de façon holistique, la question du développement de l’élevage et de la promotion des éleveurs. Dans cette perspective, le décret portant création, attributions et composition Comité d’orientation pour le développement de l’élevage a été pris en Conseil des ministres. Ledit Comité « aura pour mission notamment de coordonner la mise en œuvre des directives du Gouvernement, destinées à favoriser l’essor de l’activité ainsi que la cohabitation harmonieuse entre agriculteurs et éleveurs », a indiqué le compte rendu du Conseil des ministres.

