Le gouvernement autorise un test de nouveaux aspirants

Le gouvernement béninois vient d’autoriser l’organisation d’un test d’aptitude de nouveaux aspirants au métier d’enseignant.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres du 6 mai 2020, « les effectifs des compétences pré-qualifiées en Français, en Mathématiques, en Physique, en Chimie et Technologie, en Philosophie, en Allemand, en Economie ainsi qu’en Education physique et sportive, sont en-deçà des besoins à couvrir ».

Aussi, le départ à la retraite d’un certain nombre d’enseignants généra-t-il des déficits à combler pour garantir la disponibilité en nombre suffisant d’enseignants qualifiés.

« L’exploitation de la base de données constituée à partir des tests organisés en 2019 a permis de résorber les déficits d’enseignants à la maternelle, au primaire, et dans les disciplines du secondaire général que sont l’Anglais, l’Histoire et la Géographie, les Sciences de la Vie et de la Terre ainsi que l’Espagnol », souligne le compte rendu du conseil des ministres.

La décision du nouveau recrutement des aspirants a été prise afin « de disposer d’une base plus fournie qui servira de vivrier pour la satisfaction des besoins des établissements scolaires ». Le recrutement d’aspirants prend en compte les enseignements maternel, primaire et secondaire.

A.A.A

7 mai 2020 par