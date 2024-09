Le gouvernement autorise la signature d’accords-cadres avec des experts et des universités

En Conseil des ministres ce mercredi 18 septembre 2024, le gouvernement béninois a autorisé la signature d’accords-cadres avec des experts et des universités pour le contrôle et l’évaluation des enseignants et chercheurs du Supérieur.

« Dans le cadre de sa mission de promotion de la qualité de l’enseignement et des travaux de recherche, la Délégation au Contrôle et à l’Ethique dans l’Enseignement supérieur est autorisée à solliciter les services d’experts individuels et d’universités de grande réputation », informe le Conseil des ministres.

La Délégation au Contrôle et à l’Ethique dans l’Enseignement supérieur a donc lancé trois campagnes successives d’appel international à manifestation d’intérêt. Au terme de ces campagnes, elle a retenu d’une part, 38 experts de notoriété internationale dans leurs spécialités et, d’autre part, deux universités canadiennes d’envergure avérée, susceptibles de mettre à sa disposition, chacune, des dizaines d’autres experts.

La Délégation au Contrôle et à l’Éthique dans l’Enseignement supérieur, renseigne le Conseil des ministres,

dispose d’une base de données sur tous les enseignants-chercheurs des universités publiques du Bénin ainsi que d’un accès autorisé à celle des alumni du Conseil africain et malgache pour l’Enseignement supérieur (CAMES). Ces deux bases contiennent des centaines d’experts africains.

Dans le but de de permettre à la Délégation d’accomplir sa mission avec efficacité, le Conseil a marqué son accord pour la signature d’accords-cadres avec les experts et universités retenus pour le contrôle et l’évaluation des enseignants et chercheurs du Supérieur.

