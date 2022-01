Le gouvernement approuve le protocole d’accord avec l’ANCB

Dans la perspective d’une application cohérente de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation, le gouvernement a approuvé ce mercredi 26 janvier 2022, le protocole d’accord de partenariat avec l’Association nationale des communes du Bénin (ANCB).

Les discussions entre le gouvernement et l’ANCB, selon le communiqué du Conseil des ministres, ont permis de s’accorder sur la catégorisation des communes ; la grille de rémunération des élus et agents communaux ; les modalités de recrutement du personnel devant assumer les principales fonctions administratives et techniques ; les principales règles de fonctionnement interne des communes ; la date de prise d’effet du nouveau dispositif, ainsi que les modalités de contrôle de la gestion des communes.

Tous ces points ont fait l’objet d’un consensus et les deux parties ont convenu de mettre en place un cadre institutionnel qui veillera à identifier les goulots d’étranglement ou toute difficulté dans la mise en œuvre de la réforme ; à proposer des mesures correctives ou des dérogations et les mettre en application après validation ; et à accomplir toutes autres tâches entrant dans ce cadre.

