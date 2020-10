Le gouvernement approuve le développement des énergies renouvelables

Le gouvernement béninois en Conseil des ministres ce mercredi 14 octobre 2020 s’est penché sur le développement des énergies renouvelables. Le Conseil a approuvé le document de politique nationale de développement des énergies renouvelables (PONADER) 2020-2030.

Selon le Conseil des ministres, la promotion de l’immense potentiel du Bénin dans le domaine des énergies renouvelables « appelle la mise en place d’une politique de développement du sous-secteur, avec des mesures incitatives aux plans institutionnel, réglementaire, technique, économique et organisationnel ».

Il faut également définir un cadre stratégique devant servir de base pour l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi-évaluation des projets et programmes du domaine des énergies renouvelables, notamment au profit des zones rurales.

Les objectifs majeurs du document politique approuvé par le Conseil sont : élaborer une approche systémique du cadre de gestion ; garantir une exploitation et un développement durable de ces ressources naturelles et faciliter un accès plus rapide des populations aux services énergétiques modernes.

A.A.A

15 octobre 2020 par