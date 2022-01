Le gouvernement annonce la construction de trois hôpitaux de référence

Pour son second quinquennat, le gouvernement du président Patrice Talon envisage la construction de trois autres hôpitaux de référence à Togbin, Fidjrossè et Allada. Les projets de construction de ces hôpitaux sont contenus dans le Programme d’actions du gouvernement (PAG 2021-2026) exposé au public il a quelques jours.

La santé et le bien-être des populations préoccupent Patrice Talon et son gouvernement. Pour son second mandat, trois principales réformes seront entreprises. Il s’agit de l’amélioration de la gouvernance des formations sanitaires publiques ; de promouvoir un environnement favorable au développement de l’industrie pharmaceutique ; et enfin, de promouvoir un environnement favorable à l’investissement et au Partenariat Public Privé en matière de santé. Pour ces différentes réformes, le gouvernement a prévu 08 projets pour leur réalisation.

Il s’agit entre autres, de la construction et de l’équipement du Centre hospitalier universitaire moderne à Abomey-Calavi (dont les travaux sont en cours).

En plus de ce grand hôpital de référence, il est prévu la construction et l’équipement d’un hôpital général, d’un hôpital pédiatrique de référence et d’un funérarium à Togbin ; la construction et l’équipement d’un Institut Mère Nouveau-Né de niveau III à Fidjrossè ; et la construction et l’équipement d’un Centre national hospitalier et universitaire de Psychiatrie à Allada. A tout cela s’ajoute la construction/réhabilitation et équipement des Infrastructures sanitaires (y compris un Centre des Opérations d’Urgences de Santé Publique).

Pour le quinquennat 2021-2026, le gouvernement a également annoncé l’acquisition de 200 ambulances et le développement d’un schéma de transport sanitaire intégrant le SAMU ; le renforcement de la disponibilité des ressources humaines en santé ; et enfin, le renforcement des Plateaux Techniques des Centres hospitaliers et formations sanitaires.

