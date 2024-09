Le gouvernement annonce la construction d’un centre de transfert à Abomey-Calavi

Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 4 septembre 2024, en Conseil des ministres, la contractualisation pour la construction d’un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées au profit de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité (SGDS) SA.

« Dans le cadre de la mise en œuvre de ses activités de pré-collecte et de transport des déchets solides ménagers, la SGDS-SA s’appuie sur des infrastructures de gestion dont les centres de transfert. Ils constituent des lieux de transit des déchets solides et ménagers collectés auprès des ménages du Grand Nokoué », informe le Conseil des ministres. Selon le gouvernement béninois, les données statistiques montrent que parmi les villes desservies, celles de Cotonou et d’Abomey-Calavi viennent de loin en tête, avec respectivement des taux de production de 37% et 34% de la quantité totale de déchets collectée.

Cotonou abrite déjà un centre de transfert qui favorise « la réduction des coûts élevés de transport des déchets par des caissons à capacité réduite ». C’est donc dans le but de renforcer la modernisation de la gestion des déchets solides et optimiser les charges y relatives, que le gouvernement béninois a autorisé la contractualisation pour la construction d’un nouveau centre de transfert avec des unités de tri semi-mécanisées dans la commune d’Abomey-Calavi.

