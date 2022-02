Le gouvernement annonce l’acquisition des équipements de pointe

En session extraordinaire ce jeudi 10 février 2022, sous la présidence du Chef de l’État Patrice Talon, le gouvernement béninois a annoncé la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés.

Pour faire face à la situation sécuritaire aux frontières nord du Bénin, le gouvernement va intensifier sa stratégie avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. Selon le compte rendu de la session extraordinaire tenue ce jour, le gouvernement a mis à la disposition des Forces Armées béninoises, d’importantes ressources financières non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel.

Le 8 février 2022 deux patrouilles de garde forestiers d’African Parks Network (APN) sont tombées sur un engin explosif improvisé, faisant au total huit (8) morts (1 agent civil d’APN, 5 gardes forestiers ainsi que leur instructeur français, 1 agent des Forces Armées béninoises) et 12 blessés. Une nouvelle victime civile, agent de APN a été aussi enregistrée ce jeudi 10 février lors de la patrouille de reconnaissance. A en croire le gouvernement, la portion de terre dénommée « Point triple », zone frontalière entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger considérée depuis comme critique en raison des actions terroristes observées, est également un repaire de braconniers.

« Au regard de la nature des événements en cause, ladite stratégie déjà en cours de déploiement sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement notre sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus de nos moyens et n’entamera en rien notre détermination à y faire face avec succès », informe le gouvernement.

Il rassure l’ensemble des populations que les points tenus par l’Armée béninoise sont restés infranchissables et que la stratégie permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur le territoire national. Le gouvernement les invite par conséquent à vaquer normalement à leurs occupations.

Lors de cette session extraordinaire élargie aussi au Haut commandement militaire, le chef de l’Etat a invité le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles des agents des Forces Armées béninoises qui pourraient en arriver au sacrifice suprême.

