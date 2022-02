Le gouvernement annonce des moyens à la disposition des forces de sécurité

Le gouvernement s’est réuni ce mercredi 10 février 2022 en session extraordinaire du Conseil des ministres. Au cours des échanges élargis au haut commandement militaire, l’exécutif béninois, prenant la mesure de la situation liée aux attaques terroristes dans la région septentrionale du pays, s’est engagé à déployer les moyens nécessaires au profit des forces de défense et de sécurité afin d’éradiquer le phénomène.

Face à la recrudescence des attaques terroristes au Bénin, le gouvernement au cours des travaux à mis en exergue la stratégie nationale pour garantir la sécurité sur tout le territoire national. Cette stratégie selon le communiqué final du Conseil des ministres suit son cours et s’intensifiera avec la réception prochaine des nouveaux équipements de pointe commandés. D’importantes ressources financières ont été mises à la disposition des Forces Armées béninoises non seulement pour les équiper, mais aussi pour recruter et former du personnel, précise le communiqué.

Au regard de la nature des événements en cause, ladite stratégie rassure le gouvernement, est déjà en cours de déploiement et sera accélérée car, bien que le phénomène soit mondial et concerne particulièrement la sous-région, il ne peut en aucun cas être au-dessus des moyens et n’entamera en rien la détermination du pays à y faire face avec succès.

Les points tenus par l’armée sont restés infranchissables et la stratégie gouvernementale permettra de sécuriser sous peu la zone encore critique afin de garantir la paix et la sécurité sur l’ensemble du territoire national, a rassuré le gouvernement avant d’inviter les populations des zones concernées à vaquer normalement à leurs occupations.

Profitant de l’occasion, le chef de l’Etat a affirmé sa conviction que « toutes les vies sont importantes, y compris celles de ceux qui ont prêté le serment de défendre la patrie au prix de la leur au besoin ». Patrice Talon a ensuite invité le gouvernement à mettre en place des mesures spéciales de soutien aux familles de ceux qui pourraient en arriver au sacrifice suprême. Il a par ailleurs renouvelé sa confiance et celle du gouvernement aux Forces de Défense et de Sécurité, qui « ont confirmé qu’elles sont en état d’honorer leur serment en s’acquittant de leur mission avec bravoure et dévouement ».

