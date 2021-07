‹‹ Le gouvernement a pris toutes les dispositions›› (Bio Tchané)

Le ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané à l’instar de plusieurs autres personnalités a fait son vote ce dimanche 11 avril 2021. Dans l’interview accordée à la presse, il invite les populations à sortir massivement accomplir leur devoir citoyen.

« Si à quelques jours du scrutin des actes violences ont été enregistrés dans certaines localités du pays, le scrutin se passe dans le calme et dans la paix, et les populations peuvent sortir accomplir leur devoir civique », a rassuré le ministre d’Etat. Le gouvernement souligne Abdoulaye Bio Tchané, a pris toutes les dispositions pour que les citoyens exercent leur droit de vote dans la sécurité.

Comme lui, les ministres Alain Orounla de la communication et de la poste, Aurélie Adam Soulé Zoumarou du numérique et de la digitalisation, et Romuald Wadagni de l’économie et des finances ont accompli leur devoir citoyen.

