Le gouvermement s’approvisionne en appareils respiratoires

Pour faire face au Covid-19 et prendre convenablement en charge les patients atteints, le gouvernement béninois a pris certaines dispositions. Il s’agit de l’acquisition des équipements nécessaires dans la prise en chage des patients.

Selon le ministre de la santé, le gouvernement a fait plusieurs commandes notamment des appareils d’assistance respiratoire.

Au moins 200 appareils sont en cours de livraison en plus des autres appareils, et intrants indispensables à la prise en charge des malades.

Akpédjé AYOSSO

23 mars 2020 par