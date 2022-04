Le gasoil et le gaz domestique augmentent de prix

Au lieu de 600 francs CFA pendant une période de 06 mois, le gasoil sera vendu dans les stations-service dès ce jeudi 21 avril 2022 à 668 francs CFA le litre. Le ministre du commerce et de l’industrie, Shadiya Assouman au cours d’une rencontre, a porté l’information à l’Association des pétroliers ce mercredi 20 avril.

Les produits pétroliers connaissent une nouvelle augmentation. Le gasoil annoncé pour être vendu à 600 francs le litre sur une période de 03 mois, passe désormais à 668 francs CFA. Le gaz domestique passe à 795 et le pétrole à 851 francs CFA. Seul le prix de l’essence est maintenu à 600 francs.

Cette situation s’explique selon le ministre du commerce, par la crise entre la Russie et l’Ukraine. La hausse exponentielle du prix du gasoil sur le marché international à l’en croire, induirait un prix réel à la pompe à 1020 francs CFA le litre.

Malgré cette augmentation, les produits pétroliers bénéficient d’une subvention de 11 milliards FCFA. Cette subvention se présente comme suit : « L’essence à 252 FCFA par litre, le pétrole à 20 FCFA mais le gasoil à 352 FCFA par litre et le gaz à 17 FCFA ». Mais le combat que mène le gouvernement aujourd’hui, est de mettre les produits à la disposition des consommateurs.

