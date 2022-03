Suspectées de complicité dans l’évasion du prisonnier et ex maire d’Abomey-Calavi Georges Bada, les personnes interpellées ont été présentées, jeudi 24 mars 2022, au procureur de la République près le Tribunal de Première Instance (TPI) de deuxième classe d’Abomey-Calavi.

Le tribunal d’Abomey-Calavi a renvoyé devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) la dizaine de personnes interpellées dans le cadre des enquêtes sur l’évasion du prisonnier Georges Bada, ex maire de la Commune d’Abomey-Calavi. C’est à l’issue de leur présentation, jeudi 24 mars 2022, au procureur de la République. Les personnes qui devaient être écoutées sont des proches (05) de Georges Bada, des agents de la police républicaine (02) charge de le garder au Cnhu-Hkm de Cotonou et des agents de santé de l’hôpital.

Condamné à 6 ans de prison ferme plus une amende de 5 millions FCFA et incarcéré en septembre 2021 pour abus de pouvoir dans l’affaire 39 hectares, Georges Bada a été admis aux soins au Cnhu-Hkm de Cotonou, jeudi 17 mars 2023. Le prisonnier s’est évadé dans la nuit du jeudi 17 au vendredi 18 mars 2022.

