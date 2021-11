Le dossier des 06 agents de sécurité renvoyé en décembre

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a renvoyé au 20 décembre 2021 le dossier des six agents des forces de sécurité suspectés dans l’affaire de 10 kg de drogue saisis à Cotonou.

A la barre, lundi 22 novembre 2021, les six (06) agents des forces de sécurité dont quatre policiers et deux agents des forêts et chasse ne sont pas fixés sur leur sort.

La Criet a renvoyé le procès au 20 décembre 2021.

Les prévenus sont poursuivis pour « complicité » dans l’affaire de trafic international de drogue.

La drogue a été saisie le 13 octobre 2021 et les agents sont en détention depuis le 15 octobre dernier.

M. M.

23 novembre 2021 par