Le dossier de l’ex président Soglo non programmé

Convoqué au tribunal de Cotonou ce vendredi 09 avril 2021 pour « diffamation » par les enfants de l’ambassadeur du Bénin près le Koweït, le dossier de l’ancien président de la République n’a pas été inscrit au rôle.

Les avocats de l’ex président ont découvert ce vendredi que le dossier de leur client n’a pas été programmé. Le procès en diffamation de l’ancien président Nicéphore Soglo ne s’est donc pas tenu au tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Selon Me Robert Dossou, cela est due soit aux plaignants soit au procureur.

L’ancien président est convoqué pour des propos tenus lors d’une rencontre politique contre Soumanou Moudjaïdou, ancien ministre du commerce et ambassadeur du Bénin près le Koweït. Les plaignants, les enfants de l’ambassadeur, réclament cent millions (100.000.000) FCFA pour réparation et la publication de la décision dans les médias au frais du prévenu.

