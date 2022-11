Le dossier de l’ex Dg Valère Houssou renvoyé en instruction

La Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet) a examiné ce lundi 14 novembre 2022, l’affaire de corruption dans laquelle est impliqué l’ex directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) et neuf de ses co-accusés.

Audience de courte durée dans l’après-midi de ce lundi 14 novembre 2022 à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). A la barre, Valère Houssou, l’ex directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) et neuf de ses co-accusés ont plaidé non coupables dans l’affaire de rétro commissions sur les financements du FNDA.

Selon les réquisitions du ministère public, les faits de corruption reprochés aux mis en cause sont de nature criminelle. Par conséquent, le dossier doit être en instruction. Le Tribunal a accédé à la requête du ministère public. Le dossier a été renvoyé en instruction.

Valère Houssou, l’ex directeur du Fonds National de Développement Agricole (FNDA) et neuf de ses co-accusés ont été placés en détention provisoire le 12 octobre 2022 pour des faits de « corruption dans la passation des marchés publics et abus de fonction »

M. M.

