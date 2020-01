Le dossier Yayi, Soglo et Buhari renvoyé

Invités à la Cour constitutionnelle ce mardi 07 janvier 2020 dans le cadre de l’examen de la requête d’un citoyen, les anciens chefs d’État Boni Yayi et Nicéphore Soglo ainsi que le président Buhari du Nigéria ont brillé par leur absence à l’audience de la Cour. Ils n’ont pas non plus envoyé de représentants.

Face à cette situation, la chambre d’instruction présidée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Razaki Amouda Issifou a dû renvoyer le dossier à une date ultérieure.

Selon la requête du citoyen Alain Diogo, Boni Yayi est accusé d’être derrière la situation de fermeture de frontières que connaît le Bénin depuis environ 06 mois avec le Nigéria. En dehors de cette récrimination, le président Nicéphore Soglo est accusé de sabotage des élections législatives du 28 avril dernier. Le président nigérian, Muhamadou Buhari quant à lui, est accusé de fermeture illégale de frontières.

F. A. A.

