Le dossier 39 hectares renvoyé au 21 septembre

La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) n’a pas rendu son verdict dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi ce mardi 24 août 2021. Le dossier est renvoyé au 21 septembre 2021.

L’ex-maire Georges Bada et ses coaccusés impliqués dans l’affaire 39 hectares à Abomey-Calavi devront encore attendre pour être fixés sur leur sort. Mis en délibéré pour le 24 août, le dossier a été renvoyé au 21 septembre 2021. La Cour a rouvert les débats. La plaignante et d’autres accusés ont été à nouveau écoutés. A la quatrième audience, mardi 03 août, le ministère public a requis 8 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions contre Georges Bada et une dizaine de mise en cause. La relaxe pure au bénéfice du doute a été requise pour certains prévenus. Le ministère public a demandé l’abandon des charges d’escroquerie d’association de malfaiteurs et le maintien de l’accusation « abus de fonction ».

Il a été demandé à la Cour de condamner dame Alimatou Kpohinto, la plaignante, à 5 ans d’emprisonnement ferme et 5 millions d’amende pour complicité d’abus de fonction et le retour du domaine querellé (39 hectares) dans le patrimoine de la commune. Georges Bada est en prison depuis le 07 décembre 2020.

