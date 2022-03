Le domicile privé de Ajavon saisi ce mercredi

Des scellés ont été apposés dans la matinée du mercredi 23 mars 2022 sur le domicile privé de Sébastien Ajavon sis à Cotonou, derrière le commercial Erevan, non loin de l’aéroport de Cotonou. L’opération est menée dans le cadre du redressement fiscal de 169 milliards FCFA qui l’oppose l’homme d’affaires au fisc.

Opérateur économique et candidat arrivé troisième à la présidentielle de 2016 au Bénin et soutien du candidat Patrice Talon en 2016, Sébastien Ajavon est en exil en France.

M. M.

