Le dispositif sécuritaire renforcé à Cotonou et ses environs

La Police Républicaine a renforcé le dispositif sécuritaire dans la ville de Cotonou et ses environs. C’est dans le cadre de la célébration du 64ème anniversaire de l’indépendance du Bénin à Cotonou.

Le Bénin célèbre ce jeudi 1er août 2024, son 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. En prélude aux festivités, la Police républicaine a mis en place un dispositif sécuritaire a été mis en place dans la ville de Cotonou et ses environs. Selon la direction de la Police Républicaine « l’objectif principal de ce dispositif est d’assurer la sécurité des citoyens et de leurs biens tout en garantissant une célébration sereine et joyeuse ».

Des fonctionnaires de police sont déployés sur les principaux axes routiers et points stratégiques de la ville. « Cette présence massive et dissuasive vise à prévenir toute tentative d’actes répréhensibles et à garantir un environnement sûr pour les festivités à venir », informe la même source. Le dispositif mis en place permet aussi une circulation plus fluide et sécurisée pour les citoyens.

31 juillet 2024 par ,