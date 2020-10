Le directeur des finances et de la comptabilité limogé

Xavier Potdevin n’est plus le directeur des finances et de la compatibilité du Port autonome de Cotonou (PAC). Il a été relevé de ses fonctions suite à une décision du directeur général, Joris A. Thys.

Selon la décision en date du lundi 12 octobre 2020, et rapportée par le site Banouto, c’est « dans le cadre de la réorganisation et du bon fonctionnement de la direction des finances et de la comptabilité » que Xavier Potdevin a été limogé. Les faits reprochés à l’intéressé n’ont pas été précisés.

F. A. A.

