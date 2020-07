Le développement participatif au cœur d’une séance d’échanges

Le maire de la commune de Bohicon a tenu dans la matinée de ce mardi 07 juillet 2020 une séance d’échanges avec les Organisations de la société civile (OSC) de la ville. A cette occasion, Rufino d’Almeida a invité les OSC à une franche collaboration pour un développement participatif de la ville carrefour.

Les OSC ont été conviées au cours de la rencontre à s’approprier les documents tels que le PDC, le PAD et autres, afin de se positionner, et jouer pleinement leur partition dans le développement de Bohicon.

Cette rencontre a été également l’occasion pour les OSC d’exprimer leurs besoins et les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l’accomplissement de leurs missions.

Elles ont invité le maire à les accompagner pour la réussite des missions qui leur sont dévolues. Une doléance à laquelle Rufino d’Almeida n’est pas resté indifférent. Il s’est dit prêt à les accompagner, mais à condition qu’elles apportent un plus au développement de la ville.

