Le deuxième pont de Womey en pleine construction

Environ un an après l’autorisation en Conseil des ministres pour contractualisation, les travaux de construction du second pont de Womey dans la commune d’Abomey-Calavi évoluent à un rythme soutenu. Il sera en plus du ‘’Pont de l’alliance’’ ouvert à la circulation il y a quelques mois, le second ouvrage de franchissement qui relie le quartier Womey à Cocotomey, Cococodji et environs, et la route inter-Etats Cotonou-Lomé.

Le second pont de Womey est un pont en béton d’une longueur de 350 m linéaires, et reposant sur des pieux d’environ 60 mètres de profondeur. Il permettra d’assurer la liaison du quartier Mahinougon à partir de la route nationale inter-Etats Cotonou-Lomé. L’ouvrage à réaliser est composé d’une chaussée de 02 voies de circulation de 3,5 m chacune et 02 trottoirs de 1,75 m chacun pour les piétons. Un tablier en béton armé de 350 m, 18 travées, 19 appuis constitués de 38 pieux de 60 m de profondeur en moyenne ainsi que des rampes d’accès d’une longueur totale de 376 mètres linéaires avec des murs de soutènement répartis de part et d’autre de l’ouvrage sont prévus.

Les travaux de construction du second pont de Womey ont été autorisés en Conseil le mercredi 27 novembre 2019. Le chantier en cours d’exécution sera bientôt achevé pour le bonheur des populations.

F. A. A.

4 novembre 2020 par