Le détournement d’un navire déjoué

Le navire de pêche chinois Hailufeng 11 a été sauvé par la marine nigériane avec la coopération de certains pays dont le Bénin. Autorisé à pêcher en Côte d’Ivoire, le navire a été attaqué par des pirates le jeudi 14 mai dans la zone économique exclusive ivoirienne avec 18 membres d’équipage à bord dont huit Chinois, sept Ivoiriens et trois Ghanéens.

La marine nigériane a intercepté le navire à 140 milles nautiques au sud de la bouée du chenal de Lagos, vers 22h10, heure locale, dans la nuit du 16 mai. Un sauvetage spectaculaire grâce à la coopération de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin et du Nigéria et d’autres institutions africaines.

Le Bénin et le Nigéria ont déployé des navires-poursuite et le Western Naval Command du Nigéria a effectué l’interception.

Le système de surveillance des navires du ministère ivoirien des pêches a très tôt déclenché une alerte.

Les 18 otages ont été libérés et 10 pirates ont été arrêtés.

Le navire a été escorté jusqu’à Lagos.

