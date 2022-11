Le décret portant nomination des représentants de l’Etat adopté

Le gouvernement a adopté ce mercredi 02 novembre 2022 en Conseil des ministres, le décret portant nomination des représentants de l’Etat au sein du Conseil d’administration de la Société commune d’Audiovisuel (SoCA). Le décret portant nomination des représentants de l’Etat au sein du comité éditorial de la chaîne A+ Bénin a été également adopté.

Durant les travaux de la session ordinaire du Conseil des ministres, les décrets portant attributions, organisation et fonctionnement du ministère de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale ainsi que du ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance ont été adoptés.

