Le curé explique les raisons du renvoi d’un photographe

Un photographe a été renvoyé de la cathédrale Notre-Dame de miséricorde de Cotonou, le 10 mars dernier, à cause de sa coiffure. Joint par ‘’La Croix Africa’’, le curé de la paroisse a expliqué les raisons de ce renvoi.

Sollicité pour la célébration d’un mariage à la cathédrale Notre-Dame de miséricorde de Cotonou, un photographe a été renvoyé par le curé de la paroisse. « Il m’a empêché de faire mon boulot en disant que je ne suis pas le bienvenu dans la maison du créateur à cause de mes cheveux. Ça m’a vraiment touché et je lui ai posé une question : suis-je donc le diable ? », a-t-il dénoncé il y a deux jours sur sa page Facebook. Pour lui, le prêtre l’a empêché d’exercer son métier.

Joint par ‘’La Croix Africa’’, le curé de la paroisse a justifié ce renvoi. « Chaque milieu a ses exigences. Un code vestimentaire peut être rigoureusement exigé selon l’événement qui rassemble et le milieu où il se déroule », a-t-il expliqué. Il s’agit selon le prêtre d’une réglementation interne. « Après plusieurs expériences et efforts infructueux pour discipliner les prises d’images à l’église, depuis plus de cinq ans, notre paroisse a retenu d’éviter, au cours des célébrations, toute tenue extravagante susceptible de distraire », informe-t-il.

« Avec son look, assis quelque part dans l’assemblée, il aurait été moins dérangeant que de le voir se lever pour aller ici et là pendant la célébration, prendre des vues », a confié le curé.

Le second photographe aurait été aussi rappelé à l’ordre à cause de ses mouvements intempestifs.

« C’est le Christ l’unique centre d’attention de toute liturgie catholique et les fidèles rassemblés ont besoin d’un certain cadre pour se recueillir et vivre la liturgie. Il est de la responsabilité du curé de le leur garantir », a-t-il ajouté.

A.Ayosso

30 mars 2022 par ,