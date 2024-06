Le corps sans vie d’une femme repêché sur la lagune de Cotonou

Ce mardi 11juin 2024, le corps sans vie d’une femme a été repêché sur la lagune de Cotonou, près du pont du marché international de Dantokpa. Il s’agirait selon les témoins, d’une maîtresse coiffeuse.

Découverte macabre à Tokpa ce mardi 11 juin 2024. Le corps sans vie d’une femme a été retrouvé, flottant sur la lagune. La victime, une maîtresse coiffeuse, et mère de deux enfants, aurait connu une déception amoureuse soldée par la séparation avec son conjoint. Une situation qui l’a plongé dans un état dépressif. Elle devrait selon les témoins, être admise au centre psychiatrique de Jacquot à Fidjrossè pour des soins.

Les populations riveraines après la découverte ont alerté la police fluviale qui a repêché le corps. Une enquête est ouverte pour identifier les causes réelles et les circonstances de la mort de la femme âgée selon ses proches, de la quarantaine.

F. A. A.

12 juin 2024 par