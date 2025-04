Le corps mutilé d’une vieille femme découvert dans une palmeraie

Le corps sans vie d’une vieille femme a été retrouvé dans la matinée de ce lundi 14 avril 2025 à Hlankpa, localité située dans l’arrondissement de Kodé, commune d’Adjohoun.

Découverte macabre à Adjohoun. Une vielle femme a été retrouvée ce lundi 14 avril 2025 à Hlankpa, dans l’arrondissement de Kodé. Il s’agirait d’une septuagénaire, violée et mutilée par ses agresseurs.

La vieille femme selon nos sources, s’était rendue dimanche matin dans une palmeraie pour récolter des régimes de noix de palme. Mais depuis dimanche qu’elle est partie, elle n’a plus fait signe de vie. Inquiétés par cette absence inhabituelle, des membres de sa famille se sont mis à sa recherche. Mais les recherches effectuées pendant plusieurs heures sont restées infructueuses, et c’est un chauffeur, venu charger du bois dans la zone, qui a découvert le corps inanimé de la victime dans une palmeraie.

L’examen effectué sur le corps en présence de la police, laisse croire que la défunte a été violée puis mutilée. Son appareil génital aurait été emporté par ses assassins.

L’enquête a permis d’interpeller deux suspects. Les investigations se poursuivent.

