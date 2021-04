Le corps diplomatique au chevet des soldats blessés

Le corps diplomatique accrédité au Bénin s’est rendu à l’hôpital d’instruction des armées à Cotonou ce vendredi 16 avril 2021 pour visiter les agents des forces de défense et de sécurité blessés lors des violences préélectorales.

Les forces de l’ordre blessés lors des violentes manifestations préélectorales ont reçu vendredi dernier la visite des membres du corps diplomatique. Les ambassadeurs ont pu constater les atrocités subies par les soldats alors qu’ils dégageaient les barricades érigées sur les routes inter-Etats par des manifestants et des chasseurs dans certaines localités à l’intérieur du pays.

Des manifestations dites pacifiques avaient donné lieu à des destructions d’édifices publics ou d’autres biens et à des attaques dans les localités telles que Savè, Bantè, Tchaourou et autres.

Le mouvement s’est déclenché suite à un appel à manifester contre la prorogation de 45 jours du mandat du président de la République lancé par un ancien ministre en exil et opposé au pouvoir de Patrice Talon.

Vingt agents des forces de défense et de sécurité ont été blessés au cours des affrontements.

M. M.

17 avril 2021 par