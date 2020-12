Le corps de Francis Dodo remis à ses parents

Le corps du co-accusé de l’ancien maire d’Abomey-Calavi, Francis Dodo a été remis à ses parents pour inhumation.

Francis Dodo, ancien chef quartier Ylolomahuton à Godomey est décédé le mercredi 02 décembre 2020 à l’hôpital de zone d’Abomey Calavi pour insuffisance respiratoire et cardiaque. Son corps a été remis à ses parents sur instruction du procureur de la République près le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi, selon les informations de Frissons Radio.

Le défunt a été placé sous mandat de dépôt le 27 octobre 2020 à la Maison d’Arrêt d’Abomey Calavi. Il était poursuivi pour faux en écriture authentique et publique dans la même affaire domaniale impliquant l’ancien maire Patrice Hounsou Guèdè et le Directeur de l’aménagement et de l’urbanisme de la commune d’Abomey-Calavi Gélase Hounguè.

A.A.A

