Le corps d’une femme découvert dans un champ

Le corps sans vie d’une femme a été retrouvée dans un champ samedi 02 mars 2024 à Tchito, une localité de la commune de Lalo, dans le département du Couffo.

Partie de son domicile dans l’après-midi du vendredi 1er mars 2024 pour ses activités de fabrication de charbon au champ, dame V.B. n’est plus revenue à la maison. Son absence jusqu’au lendemain, samedi 02 mars, a suscité des inquiétudes, et la famille ainsi que des proches, se sont mis à sa chercher. Ces derniers vont découvrir son corps sans vie sur son lieu de travail, selon Radio Sèdohoun.

Une découverte macabre qui suscite émoi dans la localité. Une enquête est ouverte pour élucider les causes de la mort de la femme.

