Le corps d’un homme retrouvé dans un caniveau

Le corps sans vie d’un homme a été retrouvé vendredi 17 mars 2023 à Gnadjazoun, une localité de la commune de Bohicon. L’homme aurait été assassiné par des individus non encore identifiés.

Découverte macabre ce vendredi 17 mars 2023 à Gnadjazoun, dans la commune de Bohicon. Un cadavre a été découvert dans le caniveau à ciel ouvert qui longe la clôture du séminaire Saint Paul de Djimé. L’homme, un Vanier de profession, et âgé de 55 ans environ, aurait été assassiné par des individus non encore identifiés. Ces derniers auraient tiré à bout portant sur lui, avant de l’égorger. Le crime d’après certains témoins, a été commis derrière le CEG de Gnadjazoun. Sur le lieu de la découverte macabre, une machette et une cartouche ont été retrouvées. La victime qui serait sortie pour acquérir du matériel de travail aux environs de 22 heures dans la nuit du jeudi, serait tombé dans un get-apens.

Une enquête est ouverte à l’effet de retrouver les auteurs de ce crime.

18 mars 2023 par