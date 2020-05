Le cordon sanitaire levé, les mesures barrières maintenues

Les activités pédagogiques vont reprendre le lundi 11 mai prochain. En prélude à cette reprise, le gouvernement a décidé de la levée du cordon sanitaire. Cette mesure selon le conseil des ministres de ce mercredi 06 mai 2020, « s’accompagne de l’organisation progressive des dépistages de masse à commencer par les groupes les plus exposés ».

Malgré la levée du cordon sanitaire, toutes les autres mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie du Covid-19 dans le pays restent en vigueur. Il s’agit entre autres, de l’interdiction de circulation des bus et mini bus de transport en commun de passagers ; les mesures relatives aux frontières aériennes et terrestres ; le port obligatoire de masques en tout lieu ; le lavage régulier des mains à l’eau et au savon ou la désinfection à base de solution hydro alcooliques ; l’observance de la distance de sécurité sanitaire d’un mètre au moins entre personnes ; la fermeture des bars, discothèques églises, mosquées et autres lieux de cultes, les plages et autres lieux de réjouissance ; l’interdiction aux taxis-motos de transporter plus d’une personne à la fois ; l’obligation de respecter une distance de 01 mètre au moins entre usagers de restaurants et maquis ; l’obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d’installer le dispositif de lavage de mains à l’eau et au savon, et de faire respecter la distance d’un mètre entre personnes ; la limitation du nombre du nombre de passagers à bord des taxis à trois (03) au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour les véhicules de 7 places ; la prescription aux usagers des espaces marchands (boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres) d’observer la distance d’au moins un (1) mètre entre personnes avec port de masque ; l’autorisation des rassemblements non festifs et des cérémonies d’inhumation ne regroupant pas plus de cinquante (50)n personnes, lesquelles doivent respecter la distance d’un (1) mètre minimum entre elles et le port de masque ; l’interdiction des rassemblements de plus de cinquante (50) personnes ; et l’autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises ;

