Le concours de 60 élèves-professeurs prévu pour le 12 septembre

Le concours de recrutement de 60 élèves-professeurs certifiés au profit du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle aura lieu le 12 septembre prochain.

Le ministre du travail et de la fonction publique, Adidjatou Mathys, a annoncé la nouvelle ce vendredi 12 août 2020 à travers un communiqué radiodiffusé.

Ce concours est organisé dans le cadre du renforcement des capacités des ministères et institutions de l’Etat en ressources humaines qualifiées.

