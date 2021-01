Le compte rendu des décisions du Conseil des Ministres

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 13 janvier 2021, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :

I- MESURES NORMATIVES.

Au titre de ces mesures, le Conseil a adopté les décrets portant nomination des membres des conseils d’administration des structures suivantes :

Société béninoise d’Infrastructures numériques S.A (SBIN SA) ;

Société béninoise d’Infrastructures de radiodiffusion S.A (SBIR SA) ; et

Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la Justice (ANEPIJ).

II- COMMUNICATIONS.

Réalisation des études détaillées du projet de construction de l’échangeur du carrefour Vèdoko dans la ville de Cotonou.

Les discussions tenues en 2017 entre les gouvernements du Japon et du Bénin ont conduit à identifier le secteur des infrastructures de transport comme axe prioritaire de coopération entre les deux pays. C’est dans ce cadre que le projet de construction de cet échangeur a été retenu.

Aussi, après la phase des études préliminaires, est-il nécessaire de procéder aux études détaillées du projet.

A cet effet, en accord avec la Partie japonaise, un groupement de bureaux disposant d’expériences avérées a été retenu.

Le Conseil a donc marqué son accord pour la contractualisation avec ledit groupement en vue de la réalisation de cette mission.

III- MESURES INDIVIDUELLES

Les nominations ci-après ont été prononcées dans les ministères suivants :

Ministère de la Santé

Directeur général du Centre national hospitalier universitaire HKM de Cotonou : Monsieur Dieu donné GNONLONFOUN

Directeur de la Recherche, de la Formation et de la Médecine traditionnelle : Monsieur Sètondji Géraud Roméo PADONOU

Ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle

Directeur adjoint de cabinet : Monsieur Yaovi Michel GBELEME

Ministère des Infrastructures et des Transports

Conseiller technique aux Transports terrestres : Monsieur Thomas AGBEVA.

Fait à Cotonou, le 13 janvier 2021,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Édouard OUIN-OURO.-

