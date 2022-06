Le commissaire Roger Tawès, docteur en histoire et archéologie

Le commissaire principal de police et porte-parole de la Police républicaine, Roger Tawès, a accédé, vendredi 10 juin 2022, au grade de docteur en histoire et archéologie à l’école doctorale de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC).



A l’issue de sa soutenance sur la "Sécurisation des collections du musée et des sites des Palais royaux d’Abomey’’, le commissaire principal de police, Roger Tawès, a accédé, vendredi 10 juin 2022, au grade de docteur en histoire et archéologie à l’école doctorale de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) avec la mention très honorable et félicitations du jury.

« La problématique que nous avons abordé vient à point nommé pour résoudre un certain nombre de situations que nous avons certainement dans le pays, par rapport à certains vols dans certaines institutions notamment dans les musées et sites », a expliqué l’impétrant Roger Tawès.

Pour le jury composé de six professeurs des Universités du Bénin, Togo et Burkina Faso et présidé par Prof Didier Houénoudé, le travail a été bien fait.

Le directeur de thèse est Obarè Bagodo, archéologue, préhistorien et professeur des universités.

