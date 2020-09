Le comédien Thibaut Faïzoun participe au Festival à Ouaga

Le jeune comédien béninois Thibaut Lopez Faïzoun prend part à la 11e édition des « Récréâtrâles » à Ouagadougou au Burkina-Faso.

« Nous dresser », c’est sous ce thème que se tiendra la 11e édition des « Récréâtrâles », un espace panafricain d’écriture, de création, de recherche et de diffusions théâtrales à Ouagadougou (Burkina Faso).

A cet important événement du continent africain, le comédien béninois Thibaut Lopez Faïzoun figure parmi les nombreux acteurs réunis à Ouagadougou. Seul comédien représentant le Bénin dans la phase de résidence de la pièce de théâtre ‘’Courses au Soleil’’ (un texte du Béninois Sèdjro Giovanni Houansou) avec plusieurs autres acteurs du 14 septembre au 23 octobre 2020.

La fin de l’étape de résidence va déboucher sur la plateforme Festival qui aura lieu 24 au 31 octobre 2020 dans le quartier Gounghin de Ouagadougou, à Bougsemtenga.

La plateforme Festival, c’est : 4 créations, 3 spectacles invités, 1 cycle de lecture, 2 soirées Partage, 1 Plateau Jeune Public, 1 Plateau Musical, 1 rue scénographie.

Le Festival « Récréâtrales » a lieu tous les deux ans au Burkina Faso, dans la ville de Ouagadougou. Il réunit plus de « 150 artistes, auteurs, metteurs en scène, scénographes et comédiens, autour de résidences artistiques organisées à Gounghin, au sein des cours familiales de Bougsemtenga, un quartier populaire d’importance historique ».

Les Récréâtrales offrent des « opportunités aux artistes, les résidences artistiques permettant une professionnalisation dans toutes les disciplines du théâtre ».

Fondé par Étienne Minoungou, comédien, conteur, metteur en scène, dramaturge et entrepreneur culturel burkinabè, le festival ’’Récréâtrales’’ est une « occasion importante de réseautage pour les artistes, les programmateurs, de même que les administrateurs, et constitue une vitrine très attendue des nouveaux talents africains ».

La présente édition a pour parrain Felwine Sarr, écrivain, économiste, universitaire et musicien sénégalais.

Akpédjé A. Ayosso

