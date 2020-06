Le choix du premier adjoint au maire contesté

Dans une correspondance en date du 06 juin adressée au ministre d’Etat chargé du plan et du développement, Aboudoulaye Bio Tchané, secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR), le bureau des rois, chefs traditionnels et le comité des sages de la ville de Djougou ont contesté le choix du premier adjoint au maire.

Ce choix selon la correspondance, a créé un mécontentement général des gardiens et chefs de la tradition et des populations de la commune parce qu’il ne tient pas compte des réalités locales.

Pour cela, soucieux de l’adhésion totale des populations à la politique locale de développement et pour garantir la paix sociale, les contestataires souhaitent Abraham Akpalla Abischaï au poste de 1er adjoint au maire en lieu et place de Amadou Djibril.

Pour l’Exécutif du conseil communal de Djougou, il est proposé aux postes de maire Dr Gomina Seïbou Malick, premier adjoint au maire Amadou Djibril et deuxième adjoint Seïbou Karimou.

F. A. A.

7 juin 2020 par