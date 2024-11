Le centre Orphée de l’orphelinat Ylang Ylang inauguré à Allada

Canal+ à travers l’initiative Canal+ Impact a inauguré dans l’après-midi de ce mercredi 30 octobre 2024, le centre Orphée de l’orphelinat Ylang Ylang situé à Hinvi, une localité de la commune d’Allada, dans le département de l’Atlantique. Des moustiquaires imprégnées ont été également distribuées aux femmes allaitantes du centre communautaire d’Allada, et à l’hôpital de zone.

Mieux que les programmes de télévision, Canal+ s’intéresse au bien-être et la santé des populations. Ceci, grâce à l’initiative « Zéro palu je m’engage » de l’ONG Speak up Africa, soutenue à travers le programme Canal+ Impact.

Ce mercredi 30 octobre 2024, la directrice générale de Canal+ Bénin, Yacine ALAO, accompagnée de la directrice des ressources humaines de Canal+ International, Clarisse PETIT, et des membres du CODIR étaient aux côtés des femmes du centre communautaire d’Allada, et de l’hôpital de zone pour des dons de moustiquaires imprégnées.

« Le paludisme fait partie des maladies les plus mortelles, et le secteur privé a la responsabilité de se mobiliser et mobiliser des ressources pour œuvrer à son éradication avec des mesures préventives telles que des moustiquaires imprégnées », a souligné la directrice générale à l’occasion de la remise de don. Au nom du conseil communal et en son nom propre, Joseph CAKPO, maire d’Allada a exprimé ses remerciements à toute l’équipe de Canal+. « Si toutes les sociétés qui interviennent sur le territoire de la commune peuvent faire comme eux, ce sera un grand soulagement », a laissé entendre l’autorité communale exhortant les autres entreprises à emboîter les pas à Canal+.

Après les dons de moustiquaires dans le centre-ville d’Allada, cap a été mis sur Hinvi, pour l’inauguration du centre Orphée de l’orphelinat Ylang Ylang.

Orphée, explique la directrice général de Canal+ Bénin, est une initiative qui consiste à sélectionner des orphelinats et leur donner gratuitement accès aux programmes de Canal+. « En plus de l’abonnement gratuit, les pensionnaires du centre bénéficient d’une salle de jeux qui leur permet de se divertir, de regarder les programmes de Canal+, des dessins animés, des chaînes éducatives telles que Nathan+ avec des programmes de soutien scolaires allant du CE1 au CM2 », a clarifié Yacine ALAO. Le book connect mis en place poursuit-elle, permettra aux enfants du centre, de bénéficier une fois par trimestre, des ateliers de lecture leur permettant de raconter de belles histoires car, fait-elle savoir, des talents de scénaristes, de réalisateurs capables de raconter de belles histoires à diffuser sur Canal+ pourrait émerger parmi eux.

Canal+, pionnière des dons à Ylang Ylang

Selon la directrice de l’orphelinat, Ylang Ylang depuis sa création il y a un peu plus de 07 ans, n’a jamais reçu un don. « Je suis tellement émue de ce don qui est merveilleux. C’est la première fois au Bénin qu’on a un don. Depuis 7 ans et demi, on n’a jamais rien reçu de personne. On vit comme on peut, mais là, Canal+ vient nous offrir ce cadeau royal, vraiment, on est plus que content et c’est merveilleux pour les enfants », a laissé entendre Vivi DAUPHIN. « La nourriture, c’est la base de tout. Et pour la rentrée scolaire, des cahiers, des stylos, etc ; des choses utiles. Tout est nécessaire dans une maison, et c’est la maison des enfants », a-t-elle ajouté exhortant d’autres bonnes volontés à suivre les pas de Canal+.

Des sacs d’école et des livres ont été distribués aux orphelins du centre.

F. A. A.

