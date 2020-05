Le centenaire de Nonvitcha aura lieu en 2021

Pas de Nonvitcha en 2020. A travers un communiqué radiodiffusé, le président fédéral de l’Association Nonvitcha Norbert Kassa informe les communautés Xwla, Xwéla et assimilés du Bénin et de la Diaspora ainsi que les sponsors et la population béninoise que la 99eme édition de Nonvitcha n’aura pas lieu en 2020.

Ladite décision de report de Nonvitcha 2020 est prise dans le but de respecter les mesures prises par le gouvernement notamment l’interdiction de tout rassemblement à caractère festif afin de limiter la propagation de la pandémie du coronavirus.

Le président du Bureau Exécutif Fédéral de l’Association Nonvitcha invite les uns et les autres à une vigilance permanente et un respect strict des mesures prescrites par le gouvernement et les autorités sanitaires du Bénin.

‹‹ (...) Il y va de notre propre vie et de celle des autres. Saisissons cette occasion pour renforcer notre santé, afin de nous tenir prêts, en pleine forme pour la Commémoration du Centenaire de Nonvitcha en 2021››, conseille M. Kassa.

A.A.A

16 mai 2020 par